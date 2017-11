Garoto de 14 anos morre ao roubar casa de PM; um comparsa é preso e outro foge

Um garoto de 14 anos morreu após invadir uma casa para roubar. A residência é de um policial militar e fica no bairro Canaã, 2º Distrito de Rio Branco. O menor estava com outros dois suspeitos. Um fugiu e o outro acabou preso pela polícia. Houve troca de tiros com o policial dono da casa.

Segundo o setor de Comunicação da Polícia Militar, o assalto de fato aconteceu. Em meio ao confronto, o garoto de 14 anos morreu baleado. Isso porque ao entrar em casa o policial percebeu que algo errado estava acontecendo na casa. Ao avistar os bandidos, não hesitou em atirar.

Após os tiros, já com o menor ferido, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelo próprio militar roubado, mas ainda que tenham chegado ao local, nada puderam fazer pelo menino, que já estava morto.

Uma guarnição da polícia militar também foi ao local e levou um dos bandidos para a Delegacia de Flagrantes, no Estação Experimental, onde ele prestou depoimento. O local foi isolado e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do garoto.

Com informações do ac24horas.com