Garoto mata rival por ciúmes da ex-namorada

Policiais Militares do Serviço Reservado da PM investigaram e logo identificaram, com a colaboração da comunidade, o autor do disparo de arma de fogo que vitimou Adelino Farias Kaxinawá, 28 anos na noite de domingo (17), no “Trapichão do Flávio, Bairro da Praia, em Tarauacá.

Trata-se do menor infrator J.N.S, de apenas 15 anos de idade. Ao receber as informações, a policiais foram até o local e encontraram o suspeito caminhando naturalmente no meio da comunidade como se nada tivesse acontecido.

Ao ser apreendido, o menor confessou a autoria do crime e disse que matou Adelino porque o mesmo havia lhe dado um tapa e que o mesma estaria tendo um caso amoroso com sua ex-namorada. Depois de confessar a autoria do crime, J.N.S ainda levou os policiais até o local onde havia escondido a arma, uma espingarda calibre 28.

O menor foi conduzido até a delegacia de polícia onde se encontra à disposição do delegado. A arma do crime também foi entregue à polícia judiciária.

Com informações Portal Tarauacá.

