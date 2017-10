Gastos do Bolsa Família ‘apavoram’ governo Temer, diz colunista do Metro Jornal

Ideia é lançar programa Progredir – porta de saída para os beneficiados – que deve reduzir gastos

Do Metro Jornal

Preocupado com o aumento de gastos com o Bolsa Família, o governo lançou o programa Progredir, porta de saída para os beneficiados, de acordo com o colunista do Metro Jornal Cláudio Humberto.

Já são mais de 13,4 milhões de famílias que participam do Bolsa Família. Na maioria dos casos, essa é a única renda mensal.

Só até setembro deste ano, o programa custou ao país R$ 16,83 bilhões. O governo avalia que, a médio prazo, os investimentos no Progredir vão reduzir esses gastos.

De acordo com levantamentos oficiais, nos Estados mais pobres do Nordeste, a dependência do Bolsa Família supera 60% das famílias.

Entretanto, segundo o colunista, o Planalto não quer apressar o Progredir. É que o pequeno comércio, que emprega milhões, também depende dos recursos do Bolsa Família.

