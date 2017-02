Gerlen Diniz afirma que Sebastião tem que “colocar os pês no chão” para cuidar da segurança

Os ataques supostamente arquitetados por membros de facções criminosos que incendiaram seis ônibus nas ultimas 12 horas, em represália a morte de três criminosos que morreram em confronto com policiais do BOPE foi a principal pauta dos debates na manhã desta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Acre.

O deputado Gerlen Diniz (PP) disse que espera que o governo não trate a questão da violência como faz com as queimadas. “Eu vi jornais noticiarem que o governo afirma que a fumaça que vem para nosso Estado é de Rondônia, da Bolívia. Eu tenho certeza que fizeram o mesmo para enganar na área de segurança”, ressalta.

Segundo o oposicionista, o governo petista não pode negar que “estes jovens que estão incendiando ônibus têm carteira de identidade de Rio Branco, de Sena Madureira. Isso é uma prova da falência do governo do PT nestes 20 anos no poder. Devemos questionas oque deu errado na vida destas pessoas”.

Para Diniz, o crime é natural em toda sociedade, “mas facções criminosas e grupos organizados matando diariamente não é normal. O Estado falhou com estas pessoas em algum momento. Estas pessoas nasceram sob o julgo do PT. Eles não tiveram a educação necessária. Não dá para brincar de fazer educação e segurança pública”.

O parlamentar questionou o serviço de inteligência da polícia. “Fala-se muito em inteligência, mas que inteligência é essa? Três pessoas foram abatidas por policiais, mas os pensantes da segurança não pensaram em colocar policiais nos ônibus. Agora, depois dos atentados que amuniciaram a presença de dois policiais em cada ônibus”.

Gerlen Diniz encerrou o discurso questionando o chefe do executivo. “A responsabilidade do que está acontecendo é do governador Sebastião Viana que foi eleito para garantir segurança e saúde de qualidade não para ficar viajando e fazendo cursos de inglês. Desça, coloque os pês no chão, a população precisa do senhor”.

