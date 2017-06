Gestão Andre Maia faz Senador Guiomard ficar entre as quatro cidade que atingiu meta de vacinação no Acre

Wiliandro Derze

A gestão do prefeito André Maia (PSD) colocou o município de Senador Guiomard entre os quatros municípios do Acre a atingir a meta de vacinação contra a gripe em 90% do público prioritário.

As campanhas e ações efetivas da equipe da Secretaria Municipal de Saúde foram fundamentais para que a meta fosse alcançada durante o período que se encerrou na quinta-feira (8).

A secretária de saúde do município de Senador Guiomard, Dinha Carvalho disse que o resultado veio pelos esforços da equipe de saúde que atendeu a solicitação do prefeito André Maia que durante as campanhas de vacinação pediu para que o município não medisse esforços para alcançar as metas estabelecias pelo Ministério da Saúde.

O prefeito André Maia disse que tudo é fruto de planejamento e empenho das equipes comandadas por Dinha. “Os servidores nas unidades de saúde não medem esforços para atender os pacientes”, finalizou.

Os demais municípios do Acre que atingiram a meta junto com Senador Guiomard foram Porto Walter, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

