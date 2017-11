Gestão municipal se reúne com categoria da educação

SECOM

A prefeita Fernanda Hassem, se reuniu na última segunda-feira, 30, com os representantes da Comissão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (SINTEAC), de Brasileia, que buscam negociações para a categoria.

O objetivo da reunião é tratar da reformulação do Plano de Cargos de Carreiras e Remuneração (PCCR) e Reajuste Salarial aos servidores da educação. Onde foi criada uma comissão de gestão, com representantes do SINTEAC, representantes da secretaria de finanças, secretaria de administração e da secretaria de educação.

Estiveram na reunião, no gabinete da prefeita, o Luis Carlos representante dos vigias, Sheila auxiliar de sala, professor Marivaldo e Auderlândia e Margareth apoio administrativo , além do presidente, José Almeida, e vice-presidente, Saida Jafuri, do SINTEAC. Essa comissão foi eleita pela própria categoria para que junto a gestão possa está trabalhando e discutindo as negociações e melhorias para classe.

A secretária de educação, Ramiege Rodrigues, falou a respeito da conversa com os membros da comissão. “Tivemos uma conversa muito transparente e esclarecedora com a prefeita, que sempre está aberta ao diálogo e disposta a ouvir a categoria. E que de forma muito responsável apresentou, para a comissão, a atual condição que a gestão está tendo para conduzir o mandato. Que nesse momento o município está impedido de conceder reajuste e vantagens salariais solicitado pela categoria”, informou Ramiege.

No decorrer de todo o ano de 2017, foram realizadas 5 reuniões, da comissão da educação com a prefeita Fernanda Hassem, que de forma muito receptiva ouviu as reivindicações da categoria, encerrando o ciclo de negociações nesse ano.

Nota SINTEAC

De acordo com a nota emitida pelo sindicato no dia 30 de outubro de 2017, foram realizadas várias tratativas e argumentos apresentado a equipe técnica e para prefeita Fernanda Hassem, que informou que não há viabilidade econômica e financeira para reajustar ou ajustar a carreira dos servidores nesse momento. Encerrando assim o ciclo de negociações deste ano, propondo que em 2018 retomará as negociações para cumprir com as reivindicações da categoria no mês de março do ano informado.

Comunicado do Sinteac aos trabalhadores da Educação Municipal de Brasileia.

Comunicamos aos servidores da Educação Municipal de Brasiléia que hoje 30/10/2017 juntamente com a comissão de negociação eleita em assembleia para representar os servidores durante a negociação da data base de 2017, assim como na reformulação do PCCR da educação municipal encerramos o ciclo de negociação referente a data base de 2017, sem avanços no tocante a melhoria da remuneração dos servidores. Apesar de várias tratativas e argumentos apresentados a equipe técnica juntamente com a gestora do município prefeita Fernanda Hassen mostrou que não tem viabilidade econômica/financeira para reajustar ou ajustar a carreira dos servidores nesse momento. Encerrando assim o ciclo de negociação deste ano, propondo que em 2018 retomará as negociações para cumprir com as reivindicações da categoria no mês de março do ano informado.

Vale lembrar que estivemos empenhados em buscar representar bem a nossa categoria, mas conceder benefícios aos servidores não é de competência do sindicato e muito menos daqueles que estiveram à frente da Comissão de negociação tentando fazer o que lhes competia para avançarmos na pauta de reivindicações. Estamos tristes, mas não vencidos, esperamos contar com a compreensão de todos e em breve estaremos marcando assembleia deliberativa para que possamos encaminhar quais são as nossas próximas ações.

Comentários