Gestores da agricultura, educação e ação social foram à tribuna mostrar os resultados de seus trabalhos em Assis Brasil

O Prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa, o Zum (PSDB), ao receber as chaves da cidade, no dia 1º de Janeiro deste ano, afirmou que iria trabalhar em parceria com o Legislativo, sempre dando ciência aos Parlamentares sobre as ações desenvolvidas no Executivo, o que envolveria cada setor da gestão, tais como assistência social, saúde, educação, agricultura, obras, esporte, cultura, dentre outros.

Apesar dos contratempos, não tem sido diferente do que foi anunciado. A prova disso é que em cinco meses de gestão, 03 dos seus secretários já foram à Tribuna da Casa, por livre vontade, encaminhando Requerimento ao Legislativo para prestar informações a respeito das ações desenvolvidas por suas secretarias, bem como expor as principais dificuldades enfrentadas na realização das mesmas.

A primeira a usar a Tribuna foi a Secretária de Educação, Alice Moreira, na 4ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de Março de 2017; depois o espaço foi concedido a Secretária de Assistência Social, Hélem Duarte, durante a Sessão Ordinária do dia 28 de Março de 2017 e recentemente, no dia 23 de Maio de 2017 foi a vez do Secretário de Agricultura, Arquileudo Matias de Sales.

O próximo a se pronunciar será o Secretário de Saúde, Tony Rios, que já está providenciando solicitação, via Requerimento ao Legislativo para mostrar relatório de suas ações.

“Nossas dificuldades são imensas, mas a vontade de trabalhar é maior ainda,” afirmou o Prefeito Zum, ao parabenizar seus Secretários.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

Comentários