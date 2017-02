Gestores municipais e estaduais participam de capacitação

A Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a prefeitura de Brasiléia está realizando nos dias 9 e 10, no Centro de Educação permanente (CEDUP), uma capacitação para gestores de Escolas Estaduais e Municipais de Brasiléia.

Participaram da abertura, o prefeito em exercício Carlinhos do Pelado, Leda Santigo coordenadora do Núcleo de Educação de Brasiléia, Secretária de Educação do município Ramiege Rodrigues, gestores e colaboradores da educação.

O objetivo é capacitar e planejar as ações da educação, para o início do ano letivo. Para que possa desta forma desenvolver as ações dentro das escolas municipais e estaduais.

O prefeito em exercício Carlinhos do Pelado falou da importância da parceria.

“Gostaríamos de agradecer a parceria do Estado para a realização desta capacitação dos gestores. A nossa gestão vai estar sempre trabalhando em parceria com o governo, para investir na formação nos professores. O importante é que nossos educadores estejam preparados cada vez mais”, disse.

A coordenadora do Nucleio de Educação em Brasiléia, Leda Santigo, falou da alegria deste momento para os gestores municipais e estaduais.

“Foram quatro anos de espera, sem parceria com o município, e agora a gente vê o contentamento dos gestores, dos coordenadores e professores das duas redes, em trabalhar, juntos. Só quem tem a ganhar com isso são os nossos alunos, a nossa população que terá uma educação de qualidade, e os nossos gestores que adquirem mais conhecimento”, finalizou.

Ramiege Rodrigues, Secretária de Educação de Brasiléia disse que o momento é importante para a educação

“Estávamos ansiosos por este momento, onde a gente pudesse estar unindo as duas redes para a capacitação. O planejamento é fundamental para o desenvolvimento das ações dentro das escolas, e assim nós vamos melhorar as nossas ações”, finalizou.

