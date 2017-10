GIRO apreende quase um quilo de maconha com casal após deter menor com ‘cabeças’ na rua

Alexandre Lima

Um trabalho de rotina realizado por homens do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, do 10 Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, conseguiram chegar até um trio que vinha realizando a venda de entorpecentes na cidade de Brasiléia.

Segundo foi apurado, o GIRO circulava por uma rua que dá acesso ao Bairro José Braúna, quando perceberam um menor de 15 anos em atitude suspeita. Ao ser abordado, encontraram umas ‘cabeças’ de maconha em seu bolso.

Ao ser indagado aonde conseguiu a droga, o mesmo disse onde poderia ter mais. Foi quando os policiais se deslocaram até um quarteirão (bloco de apartamentos) e realizaram o cerco.

Foi quando os que estavam dentro do apartamento, tentaram se evadir pelas portas do fundo. O primeiro a ser detido, foi Marcelo Gomes de Souza (18) que tentou esconder um pacote no quintal que havia sido dado pela mulher, identificada como Antonia Gomes de Andrade (34).

Quando os policiais foram verificar o que havia dentro do pacote, descobriram que seria maconha, quase 900 gramas prensada, pronta para ser comercializada. Os dois maiores receberam voz de prisão e o menor apreendido, foram conduzidos para a delegacia.

O caso está nas mãos do delegado titular de Brasiléia para as providências cabíveis ao fato.

