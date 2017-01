GIRO prende dupla com portando cocaína dentro de carro em Epitaciolândia

Alexandre Lima

Homens do homens do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, do 10 Batalhão da Polícia Militar, abordaram um veículo que havia sido denunciado ao Ciosp (190), de que possivelmente estaria portando e comercializando drogas pelo Bairro José Hassem, na cidade de Epitaciolândia.

Por volta das 22h20 deste sábado, depois de localizar e abordarem, estava dentro do carro, Júnior Costa Macedo (20) e Edinaldo Rufino da Silva (37), que seria o proprietário do veículo que passou por uma vistoria interna. Foi quando os policiais encontraram uma embalagem contendo entorpecente.

Ao serem detidos, os dois foram conduzidos à delegacia, onde foi constatado que a droga seria cloridrato de cocaína, pesando cerca de 100 gramas, além de uma quantia de R$ 140 reais, objetos pessoais e dois capacetes, resultando na prisão em flagrante delito, podendo resultar no crime de tráfico, associação ao tráfico e comercio ilegal de entorpecente proibido.

A dupla ficaria detida para serem ouvidas pelo delegado plantonista durante este domingo (15), podendo ser transferidos ao presídio da Capital, após encaminhar o caso ao Juizado e MP local para procedimentos de praxe.

