Giro prende foragido condenado de Rondônia em Epitaciolândia

Alexandre Lima

Homens do homens do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, do 10 Batalhão da Polícia Militar, abordaram um homem que circulava pelas ruas da cidade de Epitaciolândia no início da noite desta terça-feira, dia 10, para uma vistoria de rotina.

O homem vestido com roupas velhas e sujas, tentou enganar os policiais que resolveram averiguar sua situação no sistema nacional. Foi quando viram que havia um mandado de prisão em aberto contra sua pessoa.

O suspeito, identificado como Izaias Guilhermino da Silva, vulgo ‘Toca’ (39) foi conduzido à delegacia, onde realizaram um busca mais minuciosa, daí constataram que era realmente procurado pela justiça do estado vizinho de Rondônia, precisamente da cidade de Vilhena, onde cometeu crime de roubo.

Pelo delito, foi condenado a cinco anos de reclusão e seu mandado de prisão estava em aberto até o ano de 2028. O mesmo será encaminhado ao presídio na Capital, onde será entregue às autoridades do estado vizinho e que inicie o cumprimento de sua pena.

