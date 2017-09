Gladson acompanha caravana, visita obras da BR-364 e abre Festival da Farinha no Juruá

O senador Gladson Cameli (PP-AC) voltou a visitar as frentes de serviços das obras da BR-364 desde o município de Sena Madureira até a região do Juruá. Ao lado da esposa, Ana Paula Cameli, o pré-candidato ao senado pelo PMDB, Marcio Bittar, deputados estaduais e lideranças da oposição, Cameli liderou a caravana que saiu na manhã desta quarta-feira (27) de Rio Branco e chegou no início da noite em Cruzeiro do Sul.

“Eu sempre disse que o desafio da BR-364 é muito grande, envolve mais de 250 mil pessoas que dependem dessa rodovia. Vivemos uma situação atípica com fortes chuvas no mês de setembro e, mesmo assim, graças ao esforço do DNIT e das empresas, as frentes estão avançando,” disse o senador.

Durante o percurso, a caravana fez uma parada na entrada do município de Manoel Urbano, onde foi recepcionada pelo prefeito Tanízio de Sá (PMDB) e vereadores da Câmara Municipal. O trecho, na chegada ao Rio Purus, segundo o superintendente do DNIT no Acre, Thiago Caetano, era um dos que apresentavam riscos de bloqueio da rodovia. O prefeito Tanízio de Sá falou sobre os avanços das obras.

“Antes se gastava cerca de 50 minutos, e até uma hora da entrada do município até a ponte sobre o Rio Purus. Atualmente, esse tempo reduziu significativamente. A população está satisfeita com as obras de manutenção da rodovia”, declarou o prefeito.

O presidente da Câmara, vereador Raimundo Cocão (PR), disse que o legislativo fez a sua parte junto com o prefeito, que foi a de fiscalizar cada quilômetro recuperado”. Ele acrescentou que os impostos que começam a ser pagos pelas empresas vão beneficiar a recuperação viária da cidade.

“O prefeito destinou uma conta específica para o recebimento dos impostos, e esse recurso vai ser aplicado especificamente na recuperação das ruas de nossa cidade. Temos muito o que agradecer o senador Gladson Cameli, que não tem medido esforços pela restauração dessa rodovia”, disse Cocão.

O senador fiscalizou os serviços em pontos críticos entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, nos trechos entre as regiões do Macapá e o Rio Jurupari. Cameli ouviu de engenheiros das empresas o cronograma das etapas a serem cumpridas antes da chegada do inverno. Segundo Thiago Caetano, a reciclagem chega ao Rio Jurupari nesta sexta-feira.

“Com isso está pactuada a transferência todo o maquinário para terminar os 20 km críticos até a chegada de Feijó, resolvendo essa principal preocupação de fechamento da rodovia. Até a segunda semana de outubro chegaremos até Tarauacá com trechos protegidos ou restaurados para enfrentar o inverno”, garantiu Caetano.

Outras duas frentes de serviços trabalham nos pontos mais críticos entre o Rio Liberdade e Tarauacá. À noite, o prefeito Ilderlei Cordeiro e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), recepcionaram os integrantes da caravana acompanhada por Cameli na abertura do Festival da Farinha, na praça central da cidade de Cruzeiro do Sul.

“Chegamos em paz e alcançamos a primeira parte dos nossos objetivos que eram os de fiscalização das obras da BR-364. Agora vamos participar do aniversário de Cruzeiro do Sul e assinar convênios com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), aqui no Juruá e no município de Feijó e Tarauacá”, concluiu o senador.

Comentários