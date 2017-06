Gladson Cameli comemora liberação de mais de R$ 1 milhão para fortalecer a Saúde no Acre

No total foram liberados R$ 1. 136.255,00, os recursos fazem parte do Fundo Nacional da Saúde

ASSESSORIA

Mais de 1 milhão de reais das emendas do senador Gladson Cameli (PP/AC) foram liberadas pelo Ministério da Saúde para a compra de equipamentos nos municípios de Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima, Rodrigues Alves Porto Walter e Acrelândia no Estado do Acre. De acordo com Cameli, essas liberações fazem parte de uma agenda positiva em favor dos acreanos.

“Mesmo diante da crise que nosso país se encontra, estamos conseguindo trabalhar. Esses recursos são muito importantes para os municípios. Os gestores e a população sabem a diferença que faz em sua região eles terem apoio federal para fortalecer a Saúde, a educação, a segurança pública, a infraestrutura e o agronegócio. Estamos aqui para isso. Como sempre falo, vamos continuar buscando recursos para melhorar cada vez mais a vida de nosso povo”, disse Gladson.

O município de Rodrigues Alves foi contemplado com 401.260 mil reais para compra de equipamentos na área da saúde. Para o município de Porto Acre foram liberados 197.710 mil reais. Para Santa Rosa do Purus, município que faz parte da Regional do Alto Purus, junto com Manuel Urbano e Sena Madureira, foi liberado 200 mil reais.

A prefeitura do ponto mais oeste do território brasileiro, Mâncio Lima, recebeu 63.600 mil reais. Porto Walter, também localizado no oeste do estado, recebeu 78.565 mil reais. No Vale do Acre, a cidade de Acrelândia recebeu 195.120 mil reais.

