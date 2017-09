Gladson Cameli comemora obra que vai interligar Brasileia e Epitaciolândia

Agora depende do estado seguir o processo licitatório para que estas obras se iniciem o quanto antes – disse o senador

ASCOM

O senador Gladson Cameli (PP-AC) comemorou a publicação de decreto presidencial que permite ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) firmar parceria com o governo do Acre para a construção do anel viário e da nova ponte que vai interligar os municípios de Epitaciolândia e Brasileia.

Ao relatar que visitou o empreendimento recentemente, Gladson Cameli disse que a obra é um sonho dos acrianos, por ser importante para o desenvolvimento da região.

– Agora depende do estado seguir o processo licitatório para que estas obras se iniciem o quanto antes – disse o senador

