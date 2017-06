Gladson Cameli destina mais de R$ 1,5 milhão para cidades do Acre

Recursos para Saúde e Infraestrutura já estão nas contas dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Feijó

Os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Feijó foram contemplados com a liberação de R$ 1.649.865 (um milhão e seiscentos e quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais) das emendas do senador Gladson Cameli (PP-AC). O dinheiro já está nas contas das prefeituras e serão aplicados na infraestrutura e na saúde pública.

De acordo com o senador progressista, esse é o resultado de muito trabalho em prol do estado do Acre. “Melhorar a infraestrutura e a saúde pública em nosso Acre é uma das marcas em minha trajetória política. Vamos continuar indo nos ministérios para garantir os recursos para nossos municípios. O nosso compromisso com o nosso povo é diário ”, informou Cameli.

Para construção da praça Vicente Lopes, a prefeitura de Porto Walter recebeu R$550 mil. Além da emenda para infraestrutura, o município terá R$101.760 para comprar equipamentos para Saúde. O prefeito Zezinho Barbary (PMDB) destacou a importância do recurso. “A praça Vicente Lopes é a maior da cidade. Nela serão instalados quiosques que vão gerar renda para oito famílias, também terá academia ao ar livre que vai possibilitar melhoria na qualidade de vida das pessoas que desejam se exercitar. Os recursos para a saúde também vieram em boa hora. Estamos construindo postos, e os investimentos serão para comprar equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde”, disse o prefeito. Barbary também destacou que o apoio do senador Gladson tem sido um parceiro fundamental para realizar as obras em Porto Walter.

Rodrigues Alves, recebeu R$500 mil para investir em patrulha mecanizada. Duas comunidades serão beneficiadas com as emendas, ressaltou o prefeito Sebastião Correia (PMDB). “A agricultura familiar das comunidades da Torre da Lua e de São Jerônimo serão beneficiadas com as máquinas que facilitarão o trabalho do produtor rural”, disse,

No Juruá, Cruzeiro do Sul, vai investir R$ 371.365,00 em construção de calçadas. De acordo com o prefeito Iderlei Cordeiro (PMDB) os recursos serão alocados para concretizar o plano de Mobilidade Urbana. “Em Cruzeiro do Sul, temos dado muita importância para a o Plano de Mobilidade Urbana. A acessibilidade das pessoas na cidade está na pauta do município. Por isso, que cada recurso liberado para nosso povo traz muitas melhorias, desenvolvimento e qualidade de vida para nosso povo”, informou.

Para compra de equipamentos na área da saúde, a terra do Açaí, Feijó, foi destinada R$126.740,00. O prefeito progressista, Kiefer Cavalcante (PP), frisou a importância dos recursos para a gestão da cidade e reiterou que o apoio do senador Gladson Cameli tem ajudado bastante Feijó.