Gladson Cameli e Marcio Bittar visitam prefeito André Maia e declaram apoio incondicional a Senador Guiomard

“A eleição acabou é hora de descer do palanque e ajudar no desenvolvimento dos municípios”, disse Gladson

WILIANDRO DERZE

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), que estava acompanhado do pastor presidente das Convenções das Igrejas Assembleia de Deus, recebeu em seu gabinete a visita do senador Gladson Cameli(PP) e do ex-deputado Marcio Bittar (PSDB). A visita, de acordo com o senador Gladson, foi de caráter institucional, mas questões políticas também foram conversadas.

O senador se colocou à disposição, assim como o seu gabinete para ajudar a administração de André. “A eleição acabou é hora de descer do palanque e ajudar no desenvolvimento dos municípios. Sei que o André tem o apoio do senador Sérgio Petecão, mas também estou me colocando à disposição”, destacou Gladson.

O prefeito agradeceu a visita e disse que o município de Senador Guiomard precisa muito da ajuda dos parlamentares, tendo em vista a situação que se encontra hoje. “Fico agradecido em nome da população do município por este apoio declarado pelo senador Gladson. Preciso colocar remédio nos postos, equipar as unidades de saúde e garantir uma infraestrutura que traga o desenvolvimento para o Quinari. E temos que contar com parcerias como estas”, disse Maia.

