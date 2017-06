Gladson Cameli garante R$3,8 milhões para Capixaba, Feijó e Tarauacá

Os recursos empenhados por meio da Sudam irão fortalecer a infraestrutura e a agricultura dos municípios

O senador Gladson Cameli (PP-AC) anunciou nesta manhã, 20, a garantia de R$3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), de emendas de sua autoria, viabilizadas por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para os municípios de Capixaba, Feijó e Tarauacá. Os recursos serão investidos pavimentação de ruas, construção de feira e aquisição de máquinas.

De acordo o senador Gladson, esse empenho representa o apoio da Sudam para o desenvolvimento dos municípios. “Neste semestre já conseguimos liberar muitos recursos para nosso Acre, e vamos continuar firmes para buscar mais para nossos municípios. É com muita alegria que anuncio mais esta garantia de que os recursos de minhas emendas serão liberados. O comprometimento dos órgãos federais faz a diferença para municípios, com esses investimentos, eles terão mais infraestrutura e oportunidade para movimentar a economia local”, destaca.

Para Feijó, um dos maiores municípios brasileiros em território, foi empenhado R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) que serão utilizados na pavimentação de vias. O prefeito progressista, Kiefer Cavalcante (PP-AC), agradeceu, pessoalmente, o senador Gladson Cameli que está no município para o início das obras de restauração da BR-364, trecho Tarauacá/ Feijó. Kiefer também disse onde será utilizado os recursos. “Essa emenda significa a pavimentação da avenida Plácido de Castro e da rua Contorno Beira Rio, vias que são muito utilizadas pela população. Além disso, vai flexibilizar o trânsito e aquecer a economia local”, informou.

O município de Capixaba vai receber R$1.000.000,00 (um milhão de reais) sendo R$700.000,00 (setecentos mil reais) para aquisição de máquinas para ajudar na produção local e R$300.000,00 (trezentos mil reais) para construção de uma feira. O progressista Zé Augusto (PP-AC), prefeito da cidade, disse que os recursos irão ajudar os produtores locais. “O nosso município não tem máquinas suficientes para que os produtores realizem suas atividades plenamente, os recursos garantidos pelo senador Gladson vai melhorar a infraestrutura para toda a população. A construção da feira também será um passo fundamental para melhorar a qualidade nos serviços prestados pelos nossos feirantes. Os dias de chuva, trazem muitos transtornos, com a feira essa realidade vai mudar”, explicou o prefeito.

Para a aquisição de caminhão com carroceria de madeira, Tarauacá vai receber R$300.000,00 (trezentos mil reais). A prefeita Marilete Vitorino (PSD-AC), ressaltou que esses recursos são muito importantes para o desenvolvimento do município e agradeceu o senador Gladson Cameli pelo comprometimento com a cidade e com o povo de Tarauacá.

