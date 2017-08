Gladson Cameli libera cerca de R$5 milhões para fortalecer 15 municípios acreanos

“Se a saúde na capital enfrenta dificuldades, imagine no interior do estado”, alertou o senador

O senador Gladson Cameli (PP-AC) anunciou nesta sexta-feira,25, a liberação de cerca de R$4.913.184,00 (quatro milhões novecentos e treze mil e cento e oitenta e quatro reais) para investir na saúde básica de 15 munícipios. Os recursos do Ministério da Saúde serão aplicados nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manuel Urbano, Marechal Taumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá.

Recentemente, o ministro da Saúde esteve no estado do Acre a convite do senador Gladson Cameli para participar de uma agenda positiva. Na oportunidade, o senador junto com representantes do setor dialogaram com o ministro mostrando a realidade da saúde no estado e pediu ajuda para que melhore o sistema de Saúde do Acre.

Para o município de Cruzeiro do Sul foram destinados R$1 milhão de reais. De acordo com o prefeito Iderlei Cordeiro (PMDB-AC) os recursos vieram no momento oportuno. “Esses recursos chegam num momento importantíssimo da nossa administração. Vamos investir na manutenção dos postos de saúde, na compra de medicamentos e na valorização dos profissionais da saúde”, destacou o prefeito.

Para melhorar a saúde de Capixaba, Feijó, Santa Rosa dos Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá cada município vai receber R$500 mil. Brasileia e Capixaba vão receber R$300 mil; Porto Walter R$250 mil e Rodrigues Alves R$209.769,00 mil. Já Bujari, Manuel Urbano, Marechal Taumaturgo foram contemplados com R$200 mil, cada. Para Jordão R$100 mil e Acrelândia vai receber R$53.415 mil. Esses recursos totalizam cerca de R$5 milhões das emendas do senador Gladson para a Saúde.

“Se a saúde na capital enfrenta dificuldades, imagine no interior do estado, nas regiões mais isoladas como Santa Rosa do Purus e Porto Walter, por exemplo. Esses recursos não resolvem todos os problemas, mas amenizam a situação de muitas famílias, vamos continuar trabalhando para liberar mais emendas para todo o estado”, finalizou.

