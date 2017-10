Gladson Cameli representa Senado na União Interparlamentar na Rússia

O senador Gladson Cameli (PP-AC), está participando da 137.ª Assembleia-Geral da União Interparlamentar, em São Petersburgo, na Rússia, representando o Senado Federal. O encontro tem como objetivo promover o pluralismo cultural, o desenvolvimento sustentável, o comércio internacional, possibilitar trocas de experiências entre os parlamentares de todos os países e também submeter questões de interesse internacional.

Neste ano, a 137.ª Assembleia-Geral da União Interparlamentar recebeu o tema: Compartilhando nossa Diversidade: 20º aniversário da Declaração Universal sobre Democracia. O senador, eleito pelo estado do Acre, Gladson Cameli, ressaltou a importância da assembleia para as nações. “Sou defensor do diálogo e da diversidade de opiniões. As nações precisam defender e praticar a democracia. Esse espaço é muito importante para os parlamentares de várias nações se comunicarem. Falamos sobre sustentabilidade, padrões democráticos, economia, destacamos a importância da participação da juventude e a participação das mulheres na política. Enfim, compartilhamos nossas experiências e aprendemos bastante com outros países também”, disse o senador.

A União Interparlamentar, com sede em Genebra, Suíça, tem 173 parlamentos associados, representando cerca de 6,5 mil milhões de pessoas, e tem como principal objetivo o diálogo entre os povos de diferentes religiões, culturas e origens sociais e étnicas.

Comentários