Gladson cumpre agenda no Acre e garante empenho de mais de R$ 24 milhões para beneficiar saúde e infraestrutura dos municípios

O senador Gladson Cameli (Progressistas-AC) iniciou nesta quarta-feira (03) uma agenda em vários municípios do estado para anunciar o investimentos no valor de mais de R$ 14 milhões do governo federal nas áreas de Saúde e Infraestrutura. Nos dois primeiros dias o parlamentar visitou comunidades e reuniu-se com prefeitos dos municípios de Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Jordão.

Os recursos já empenhados são oriundos do Ministério da Saúde e do Departamento de Infraestrutura e Transportes (DNIT), frutos de recursos extra-orçamentários solicitados pelo parlamentar acreano durante o recesso do Congresso Nacional para beneficiar as populações de todos os municípios acreanos, ampliando assim os serviços básicos de saúde no Acre.

Serão entregues ainda no início do ano 26 ambulâncias em todos municípios, além de cinco vans, três unidades básicas de saúde fluviais (UBS) para atender as comunidades ribeirinhas; sete kits odontológicos e três equipamentos de UBS´s fluviais. Cameli também conseguiu a aquisição de máquinas e equipamentos para várias prefeituras, entre eles tratores de esteiras e retroescavadeiras.

De acordo com o senador, também serão liberados mais recursos no total de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil) para revitalização do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul e mais R$ 800.000,00 (Oitocentos mil) para revitalização do Mercado Municipal e do Açude Velho. “O empenho desses recursos será realizado ainda em janeiro”, disse Cameli.

Gladson está conversando com as comunidades e com os prefeitos das cidades visitadas. Ele agradeceu a atenção do governo federal para com o Acre e destacou a importância de atender as populações do interior do estado, principalmente as comunidades ribeirinhas, que segundo ele são as maiores vítimas da ausência de médicos, equipamentos e medicamentos para auxiliar no tratamento preventivo de doenças que afligem as pessoas.

“Nós conhecemos o Acre e as pessoas. Precisamos estar conscientes das necessidades apresentadas pelos municípios e buscar melhorias para essas comunidades. Eu tenho feito isso, e continuarei trabalhando no Senado Federal pelo bem estar da população do meu estado”, afirmou ele.