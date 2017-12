Gladson destina 25 ambulâncias e cinco consultórios odontológicos para atender todos os municípios do Acre

Todas as prefeituras do Acre receberão ambulâncias para renovar a frota e melhorar o atendimento à população. Cinco consultórios odontológicos também estarão disponíveis para ampliar os serviços de saúde no estado. O amparo ao Acre foi um pedido do senador Gladson Cameli (PP-AC) junto ao ministério da Saúde. Mais uma conquista de Cameli para o desenvolvimento do estado.

As ambulâncias e os consultórios serão entregues no começo de 2018. Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá receberão duas ambulâncias, cada município. Assis Brasil, Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa dos Purus, Senador Guiomard e Xapuri, cada município receberá uma ambulância.

“A saúde em nosso Acre ainda é muito precária, as pessoas saem do estado para realizar tratamento em outros lugares, precisamos mudar essa realidade. Trabalho para melhorar a vida das pessoas. E certamente, essas medidas irão garantir um pouco mais de conforto à nossa população”, destacou Gladson.

O senador acreano conseguiu a liberação neste ano de mais de R$7 milhões, que já estão nas contas das prefeituras do Acre, para investimentos no apoio, na manutenção, na infraestrutura e na estruturação dos serviços das redes de saúde básica; a pavimentação, a compra de equipamentos e a democratização ao acesso da justiça também foram prioridades na atuação de Cameli.

