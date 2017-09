Gladson destina mais de R$1,5 milhão para aquisição de usina de asfalto

Investir na mobilidade urbana. Esse é um dos propósitos do senador Gladson Cameli (PP-AC) ao destinar recursos para a primeira Usina de Asfalto de Sena Madureira. Agora, a princesinha do Yaco terá autonomia para soluções emergenciais na malha urbana, garantindo a qualidade de trafegabilidade do município. A entrega dos equipamentos será dia 25 setembro, na comemoração do aniversário da cidade.

“Sei dos benefícios que essa Usina de Asfalto vai proporcionar para Sena, que hoje infelizmente sofre com os buracos. Melhorar a qualidade de vida das pessoas é o papel das prefeituras, cabe a mim como senador buscar recursos para este propósito”, disse o senador Gladson Cameli ao destinar mais R$1,5 milhão para o município. O recurso já está na conta da prefeitura.

Segundo o prefeito Mazinho Serafim (PMDB-AC), até o final de 2020 será recuperado 100% da malha viária urbana, além da abertura de novas vias estruturantes para a cidade. Ele ressaltou ainda, que está nos planos da administração alavancar por meio desta usina um novo marco para Sena Madureira que é iniciar uma política de desenvolvimento para escoamento da produção rural através de pavimentação dos ramais”, destacou o prefeito.

O secretário de Planejamento, Cirleudo Alencar, informou que a Usina de Asfalto terá a capacidade de produção de até 40 toneladas por hora, e que além da usina, também está sendo adquirida dentro do convênio, uma máquina vibroacabadora com capacidade de pavimentação de até oito metros de largura.

A usina será instalada na BR-364, km 02, e começará a produzir massa asfáltica na segunda quinzena de outubro.

Comentários