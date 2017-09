Gladson diz que não tem objeção ao PSDB indicar o vice, mas é preciso resolver o espaço do DEM

“Queremos escolher o vice dentro de um consenso envolvendo todos os partidos”, finalizou o senador

WILIANDRO DERZE

Antes de começar o ato de filiação do ex deputado Márcio Bittar ao PMDB, o senador Gladson Cameli (PP) foi questionado pelo imprensa se estaria querendo indicar o vice de sua preferência e se teria objeção na indicação proposta por alguns lideres partidário. Cameli disse que não tem qualquer rejeição em o PSDB indicar o seu parceiro de chapa ao governo do Estado em 2018.

O senador afirmou que todos os partidos estão credenciado a apresentar os nomes para compor a chapa. “O PSDB cobra seu espaço que é normal. Temos o Democratas também. Não tenho objeção em o PSDB indicar o vice, mas precisamos resolver o espaço do DEM”, disse Gladson.

Para o senador o momento de indicar o vice não é agora, mas está próximo. “Queremos escolher o vice dentro de um consenso envolvendo todos os partidos”, finalizou.

Comentários