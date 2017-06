Gladson diz que obras da BR-364 é uma conquista da bancada federal e confirma visita do diretor do DNIT

O senador Gladson Cameli (PP-AC) disse nesta segunda-feira (05) que o início das obras de restauração e manutenção da BR-364 no trecho entre Sena Madureira e Tarauacá é uma conquista da união da bancada federal fundamental para a integração rodoviária do Acre.

Dia 12 de junho será iniciada a primeira frente de serviço no trecho entre Sena Madureira/Manoel Urbano, avançando rumo ao município de Feijó. À convite de Cameli, o diretor-geral do DNIT em Brasília, Walter Casimiro Silveira, visitará o Acre no dia 19 de junho quando será lançada a segunda frente de obras saindo de Tarauacá em direção a Manoel Urbano. O senador defendeu a fiscalização rigorosa dos serviços que serão executados como forma de garantir qualidade e trafegabilidade de inverno a verão na rodovia.

“As duas frentes de serviços anunciadas pelo DNIT são conquistas importantes e resultados de uma luta de toda a bancada federal que se empenhou para o início das obras. “A visita do diretor do DNIT em Brasília, Walter Silveira, será fundamental para que o governo federal vejam ainda mais a importância da rodovia para o nosso estado. Nosso trabalho será incansável pela liberação do restante dos recursos para que essa obra chegue até Cruzeiro do Sul”, acrescentou o senador.

Gladson Cameli classificou como legítimos os movimentos que fecharam a rodovia em Manoel Urbano e Tarauacá no último fim de semana e explicou que o forte inverno causou o atraso no cronograma de manutenção. “O mês de maio foi atípico, com muitas chuvas. Qualquer intervenção significaria perda de recursos. O produtor, o taxista, o caminhoneiro, quem precisa realmente da rodovia, tem o direito de cobrar, afinal nosso maior engenheiro na Amazônia chama-se verão. Nosso papel é transformar essa voz das ruas em resultados positivos”, comentou.

Ainda de acordo Cameli é importante que a sociedade participe desse esforço conjunto que inclui o governo federal para viabilizar além das obras de manutenção o projeto de reconstrução da BR 364 que liga o Juruá ao restante do país. “Com a superintendência do DNIT no Acre ganhamos em termos de planejamento, uma vez que a integração entre a sociedade e o governo federal vai ajudar a viabilizar ainda este ano o projeto de reconstrução de toda BR-364. Essa luta não tem cor partidária, pois é de todos os acreanos”, argumentou o progressista.

Cameli visitou a rodovia diversas vezes nos últimos anos para conversar com populares e ver de perto as condições da BR. Numa de suas agendas esteve acompanhado dos deputados estaduais do PP, Gehlen Diniz, Nicolau Júnior e Wendy Lima. Em Brasília, o senador manteve uma agenda constante com lideranças do Ministério dos Transportes e DNIT, juntamente com deputados federais e senadores para garantir o envio de recursos para recuperação da BR-364.

Obras estruturantes – Gladson Cameli chama atenção para obras estruturantes com cronograma mantido pelo governo federal, importantes para o desenvolvimento do estado, como a ponte sobre o Rio Madeira, as obras de ampliação do aeroporto internacional de Rio Branco e o Anel Viário de Brasiléia/Epitaciolândia.

Comentários