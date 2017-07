Gladson diz que outra candidatura majoritária pela oposição “tá a serviço do governo” e que gestão de Sebastião vive de “conversa fiada” sobre falta de dinheiro

O pré-candidato ao governo do Acre, senador Gladson Cameli (PP), disse durante um almoço com lideranças jovens da oposição, no Mercado Velho, nesta sexta-feira, 21, que qualquer outra candidatura ao Palácio Rio Branco pela oposição “tá a serviço do governo”. Cameli fez essa e outras declarações durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook.

“Não tenho dúvida de que a oposição sairá unida. Até porque eu parto do princípio que quem quer outra candidatura é porque tá a serviço do governo. E nós não estamos brincando de política. A oposição vai estar unida, respeitando a opinião dos outros, e defendendo os interesses de cada partido, que é o seu crescimento”, afirmou.

Gladson também criticou a gestão de Sebastião Viana ao afirmar que o atual governo está de “conversa fiada” quando afirma que não tem dinheiro para investir em saúde, educação e segurança. Cameli falou sobre a necessidade de uma auditoria urgente nas contas do Estado. Essa, segundo o senador, será uma das primeiras medidas em seu eventual governo.

“Essa história de dizer que não tem dinheiro pra segurança, dinheiro pra saúde, pra educação, isso é conversa fiada. Tem sim, tem dinheiro. E nós temos que saber o que foi que eles fizeram com esse dinheiro. O que eu mais me admiro é que a Assembleia aprovou no ano passado o orçamento deste era quase R$ 7 bi e aprovaram esse ano pro ano que vem um orçamento de R$ 5,5 bilhões. Quer dizer que o orçamento de nosso Estado tá diminuindo? Isso é por falta de competência, por falta de gestão, é por falta de compromisso com nosso Estado”, completou.

