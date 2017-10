Gladson e Petecão convidam toda a população para evento da assinatura das obras do Anel Viário de Brasileia

O evento será realizado no auditório do Centro Cultural, nesta sexta-feira (6) a partir das 15h

WILIANDRO DERZE

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), juntamente com o senador Gladson Cameli (PP), convida os parlamentares e lideranças da oposição para prestigiarem a solenidade de assinatura do Termo de Convênio entre o Departamento Estadual de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e o Governo Estado para a construção das obras do Anel Viário entre os municípios de Epitaciolândia e Brasileia. O evento será realizado no auditório do Centro Cultural de Brasileia, nesta sexta-feira (6) a partir das 15h.

Os recursos são provenientes de emendas da bancada federal, que garantirá essa obra que há muitos anos é cobrada pela população da região do Alto Acre. Os senadores Sérgio Petecão e Gladson Cameli fizeram questão de convidar toda as lideranças da oposição e a população em geral para prestigiar o evento. “Estamos felizes em poder assinar esse convênio, mesmo em um momento de dificuldade que passa o país. O apoio de toda a bancada foi fundamental para que esse sonho da população do Alto Acre fosse conquistado”, disse Petecão.

