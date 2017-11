Gladson faz nova vistoria nas obras da BR-364 e garante trafegabilidade durante o inverno

De acordo com Cezar Henrique, as obras de recuperação estão sendo executadas com agilidade e qualidade

O senador Gladson Cameli (Progressistas) voltou a fiscalizar as obras de restauração e manutenção da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Cameli fez mais um percurso entre o Vale do Juruá até a capital, Rio Branco, neste final de semana, e constatou a execução dos serviços da rodovia pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) em tempo hábil. Com isso, o senador reafirmou que a BR-364 não corre o risco de fechar durante o inverno.

A constatação de Gladson confirma a informação do superintendente do DNIT no Acre, repassada à imprensa nos últimos dias, de que a recuperação da rodovia está em estágio avançado, embora com alguns trechos ainda em estado crítico, porém com tráfego já facilitado pelos serviços de restauração feitos pelo DNIT.

Cerca de 200 quilômetros da estrada já foram recuperados, superando a previsão de recuperação, que era para pouco mais de 100 quilômetros. De acordo com Caetano, o órgão está sendo rigoroso com limites de peso para automóveis e afirmou que o trabalho definitivo da rodovia somente acontecerá a partir de 2018, sendo que este ano somente os trabalhos paliativos estão sendo executados.

Nos últimos dias a BR-364 também recebeu uma visita de vistoria do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado do Acre, inspetor Cezar Henrique, no trecho entre Rio Branco a Tarauacá. De acordo com Cezar Henrique, as obras de recuperação estão sendo executadas com agilidade e qualidade, garantindo trafegabilidade no inverno.

“Nos deslocamos de Rio Branco às 11h e chegamos em Tarauacá às 16h, num total de 5 horas nesse trecho. Estão de parabéns o senador Gladson Cameli e toda bancada federal do Acre, pelo empenho em garantir os recursos para a recuperação da BR-364, e ao superintendente do DNIT pela qualidade das obras que estão sendo executadas”, disse o inspetor da PRF.

