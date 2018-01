Gladson garante investimentos para comunidades isoladas no interior do Estado do Acre

O senador Gladson Cameli (Progressistas) voltou a dedicar a primeira etapa do seu recesso parlamentar ouvindo comunidades isoladas nas cidades de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, na região do Juruá, no estado do Acre, levando na bagagem, R$ 14 milhões de investimentos para infraestrutura e saúde pública dos municípios.

Os recursos, empenhados pelo governo federal, serão distribuídos através do Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) – frutos de emendas extra orçamentárias – e outros, de emendas empenhadas junto à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Em resposta às solicitações feitas em 2015 pelas comunidades do Foz do Breu, na última linha de fronteira por água entre Brasil e Peru, e também para atender pedidos da Vila Restauração, maior comunidade rural de Marechal Thaumaturgo, no Rio Tejo, cerca de 8 horas de embarcação da sede do município, composta por 500 moradores, o senador vai entregar três unidades básicas de saúde fluviais (UBS); sete kits odontológicos e três equipamentos de UBS´s fluviais.

As comunidades ribeirinhas da região de Envira, envolvendo os municípios de Tarauacá e Feijó, também serão beneficiadas com investimentos do Ministério da Saúde com embarcação fluvial para saúde. Em entrevista na manhã desta segunda-feira (8), Cameli assegurou esforços para ampliar e assegurar esse atendimento fluvial para as cidades atendidas pela Bacia do Rio Acre.

“Esse trabalho corresponde a compromissos que assumimos em nosso mandato de senador quando visitamos essas comunidades pelo rio Azul, próximo à Serra do Divisor, em 2015. Veja bem, a Amazônia corresponde a uma imensa região que, mesmo com o esforço dos gestores municipais, ainda carece de infraestrutura e atenção básica de saúde. Nada mais justo do que darmos uma resposta naquilo que eles mais precisam” comentou o senador.

Fechando os investimentos de saúde garantidos pelo governo federal para as cidades do Acre, cada prefeito vai receber no início deste ano, uma ambulância (do total de 26). Outras cinco vans e sete kits odontológicos serão disponibilizados para cidades que estão sendo priorizadas pelo Ministério da Saúde.

“Continuo trabalhando firme pelas pessoas, sem olhar para cores partidárias. A distribuição desses investimentos atende prefeituras de todo o Acre”, observou o senador.

Na área de infraestrutura, o senador conseguiu liberar recursos pelo Ministério da Agricultura para aquisição de máquinas, como retroescavadeira e tratores de esteira. Assis Brasil é uma das cidades atendidas pelo programa. Através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, serão liberados cerca de R$ 1,2 milhão para revitalização do Igarapé Preto e mais R$ 800 mil para revitalização do Mercado Municipal e do Açude Velho, em Cruzeiro do Sul.

Outra ação pontual desenvolvida durante visita de Cameli a região do Juruá, foi a aquisição de grupos de geradores para acabar com o racionamento de energia na região, após um sinistro na estação da empresa Guascor que prejudicou a distribuição de energia no início do ano.

“Os grupos de geradores já estão a caminho do Juruá, creio que o racionamento acaba por toda essa semana. Já estavam garantidos investimentos de R$ 12 milhões para o fortalecimento e ampliação de redes” disse Cameli.

Ainda de acordo o senador, do total de R$ 77 milhões anunciados pelo Ministério das Minas e Energia, de recursos para o Acre, R$ 65 milhões serão para o programa Luz para Todos. O parlamentar garante que essa boa notícia que será detalhada em breve para as comunidades da zona rural.

