Gladson nega escolha de Flaviano para vice e diz que só partidos de esquerda são contra a reforma trabalhista

Em entrevista concedida ao jornalista Washington Aquino, na manhã desta segunda-feira (24), o senador Gladson Cameli (PP) negou as especulações de que o deputado federal Flaviano Melo (PMDB) seja indicado como vice dele em uma possível chapa rumo ao governo do Acre. Cameli afirmou também que tem sido atacado de forma baixa por membros da situação e frisou que só se posiciona contra a reforma trabalhista os ditos partidos de esquerda.

A respeito de Flaviano Melo, presidente regional do PMDB, Gladson negou que haja uma costura política para que o deputado seja vice e afirmou que Melo disputará a reeleição.

Questionado sobre o início da pré-campanha, que tem acontecido de forma velada, Cameli disse que seria “tentar tapar o sol com a peneira” se negasse a intenção de disputar o governo, da mesma forma que as pré-candidaturas da situação estão postas.

Questionado se o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), será um bom concorrente, Gladson optou pela diplomacia e afirmou não subestimar nenhum adversário.

“Seja qualquer um, o prefeito de Rio Branco, a vice-governadora, secretário de segurança ou o líder do governo, nós iremos respeitar. Não sou de subestimar adversário. Tudo que queremos é uma campanha de alto nível”, diz.

Ao falar em nível de campanha, Gladson se queixou de estar sendo atacado de forma vil por seus adversários, especificamente por ter votado a favor da reforma trabalhista.

“Votei e votei com convicção. Só quem é contra a reforma trabalhista é um grupo de partidos de esquerda. Aos trabalhadores eu peço que leiam o texto básico da reforma trabalhista e vejam se prejudicam vocês ou não. No caso do imposto sindical não será mais obrigado a pagar”, explicou.

Por Gina Menezes

