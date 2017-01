Gladson visita famílias atingidas pela cheia do Juruá e alerta para situação de emergência

O senador Gladson Cameli (PP-AC) visitou durante a manhã desta segunda-feira (30), juntamente com o prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) e o deputado estadual Nicolau Júnior (PP), as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá que amanheceu hoje com mais de 14 metros acima da cota de transbordamento e já atinge, segundo a Defesa Civil, cerca de 8 mil pessoas na zona urbana e rural. Ele alertou para a situação de emergência e disse que o momento é de humanidade.

“Já pedi à prefeitura para fazer toda parte jurídica e técnica no sentido de buscarmos junto ao Ministério da Integração o socorro para minimizar o sofrimento de quem está atingido pela cheia. O ministro Helder Barbalho já nos deu total garantia de apoio aos municípios acreanos atingidos pela enchente deste ano” disse o senador.

Ainda pela manhã Cameli acompanhou a retirada de famílias no bairro da Várzea. Na casa da senhora Maria Matos Pinheiro, ele falou sobre as previsões meteorológicas que apontam para a continuidade da elevação das águas, conscientizando sobre a necessidade das pessoas deixarem suas casas. Cerca de 172 famílias estão em abrigos e 800 pessoas estão fora de suas residências.

“A situação é grave, a gente sabe o quanto é difícil deixar todos os bens e pertences para trás, mas o risco de permanecer nesses locais é ainda maior devido as epidemias que veem com a enchente e costumam se alastrar com a vazante. O acolhimento nesse momento é o melhor caminho”, alertou ele.

O parlamentar frisou ainda sua preocupação com as comunidades ribeirinhas. No sobrevoo que fez no final da tarde de domingo em Cruzeiro do Sul, o senador viu a situação de vários produtores em regiões onde é forte o medo da perda total na agricultura de subsistência e na criação de animais. No porto, na beira do rio, é grande a movimentação de produtores que tentam salvar a produção de farinha de mandioca.

“Na zona rural, além de todos os agravantes, as crianças estão sem aula porque tem escolas alagadas. Estamos registrando todo esse cenário e mantendo o Governo Federal informado para o envio de ajuda urgente para Cruzeiro do Sul”, acrescentou.

Na tarde de hoje, Cameli se desloca para a cidade de Tarauacá, onde a enchente também atinge centenas de famílias. Para os dois municípios o progressista conseguiu em campanha feita pelas redes sociais, mais de 2 mil sacolões que serão doados para as secretarias de Assistência Social.

Comentários