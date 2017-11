Goleiro acreano Weverton fecha com Palmeiras e é terceiro reforço para 2018

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, Weverton foi revelado pelo Corinthians

O Palmeiras fechou com o seu terceiro reforço para 2018. O goleiro Weverton, de 29 anos, vai defender o clube alviverde na próxima temporada. O acerto foi informado nesta segunda-feira pelo repórter Raphael Thebas, da Rádio Jovem Pan.

A única dúvida que ainda existe é sobre quando Weverton deixará o Atlético-PR. Ele tem contrato até maio de 2018 e já sabe que, no mínimo, reforçará o Palmeiras a partir de então. O clube alviverde, no entanto, quer adiantar a chegada e trabalha para contar com o arqueiro a partir de janeiro. Para isso, pode até oferecer alguma compensação financeira ao Furacão, que não ganhará nada se perder o jogador apenas em maio.

Weverton desembarcará na Academia de Futebol para fazer sombra a Fernando Prass, que tem contrato até dezembro, mas deve renovar por mais uma temporada. Além dele, o Palmeiras conta com Jaílson (36 anos e voltando de lesão) e Vinícius Silvestre (23 anos) para a posição.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, Weverton foi revelado pelo Corinthians e rodou por Oeste, América-RN, Botafogo-SP e Portuguesa antes de explodir no Atlético-PR, clube que defende desde 2012.

Ele é o terceiro reforço alviverde para 2018 – além do goleiro, o Verdão já acertou as contratações do zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro).

O lateral-direito Rafinha (Bayern de Munique) e o meia Lucas Lima (Santos) seguem na mira.

