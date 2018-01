Goleiro do Flamengo é o 4º acreano a erguer taça da Copa São Paulo Júnior

– É uma sensação indescritível, não tenho palavras pra falar o que vivi nesse dia. Nunca imaginei estar aqui vivendo isso, nem no meu melhor sonho. Me sinto duplamente honrado, por ser o 4º acreano a vencer a Copa São Paulo, principalmente por vencer o campeonato mais importante da base pelo clube do meu coração – destaca o atleta.

O jovem iniciou a carreira nas categorias de base do xará acreano do rival do rubro-negro. Ele começou a jogar futebol aos 13 anos no Vasco-AC e depois passou pelo Rio Branco-AC, mas antes treinou em escolinhas de futsal da capital acreana. Foi para o Rio de Janeiro em 2013, em busca do sonho de conquistar o sonho de todo jogador de base, conquistar um título na Copinha. Agora titular do Flamengo Sub-20, o arqueiro chegou a fazer testes no Cruz-Maltino carioca, mas foi reprovado antes de tentar uma oportunidade no Flamengo.