Goleiro morre após choque com colega de equipe no futebol indonésio

Um goleiro morreu neste domingo depois de se chocar contra um jogador de seu próprio time em partida pela liga indonésia. Choirul Huda era ídolo do clube Persela Lamongan, cuja camisa defendia desde 1999. Em um lance na área, o arqueiro correu para rebater a bola e colidiu contra o brasileiro Ramon Rodrigues, que tentava afastar a bola do gol. A partida, transmitida ao vivo pela “TV One”, foi interrompida em função da queda dos dois esportistas.

Detik-detik tabrakan antara Choirul Huda dan Ramon Rodriguez: pic.twitter.com/lNafIPAECb — Yudhistira  (@kakyuds) October 15, 2017

Huda chegou a levantar a cabeça, mas logo levou as mãos à boca e deitou no gramado. Os paramédicos correram para colocá-lo em uma maca e levá-lo ao hospital. Um deles contou ao “Surya” relatou que o homem de 38 anos estava consciente e reclamava de dores no peito. A caminho da unidade de saúde, ele desmaiou e a situação ficou crítica.

No Hospital Regional Geral de Lamongan, Huda recebeu os cuidados médicos, mas não resistiu. Ele foi declarado morto por volta de 17h (8h em Brasília). Os companheiros de equipe e adversários do Semen Padang ficaram abalados com a notícia. Vários terminaram o jogo e seguiram para a unidade de saúde. O técnico Aji Santoso confirmou a morte.

“A morte de Choirul Huda nos afetou com força”, destacou o treinador. O médico responsável pelo atendimento explicou que a morte ocorreu em decorrência de traumas na cabeça e no pescoço do goleiro.

O clube decretou luto e homenageou o jogador no Twitter. Jornais internacionais frisam que Huda era muito popular entre os fãs do Persela, único time de sua vida.

