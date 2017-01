Golpe que promete mudar cor do WhatsApp já enganou mais de 1 milhão

Um novo golpe que promete mudar a cor do WhatsApp já enganou mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com a PSafe. Segundo a empresa de segurança, os criminosos utilizam a falsa promessa de personalizar o app de mensagens com a cor favorita da pessoa para enganar os usuários.

Por meio de um link disseminado no próprio WhatsApp, o golpe promete ao usuário a possibilidade de ativar uma suposta nova função do aplicativo que permitiria sua personalização com a cor desejada.

Depois, como costuma acontecer em ameaças do tipo, os criminosos solicitam que o usuário compartilhe o link em questão com 10 amigos e 5 grupos no app para conseguir então ter a suposta função ativada (veja foto abaixo).

Ao clicar no link, a vítima é direcionada para uma página maliciosa que induz a instalação de outros apps, que não necessariamente contêm vírus, mas permitem que os hacker ganhem dinheiro com isso.

Comentários