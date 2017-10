Gonzaga afirma que dinheiro desviado da BR deve ser devolvido aos cofres públicos

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) afirmou, durante a sessão de terça-feira (31), que o Partido dos Trabalhadores (PT) tem trabalhado seguidamente pelo atraso do Acre, citou a Operação Buracos que investiga o desvio de recursos destinados à construção de trechos da BR-364 e frisou que ainda existe muito mais a se investigar.

Gonzaga afirmou que a Operação Buracos é apenas o fio da meada para que se chegue ao destino dos recursos federais, que segundo ele, foram desviados.

“Agora começou a aparecer o destino do recurso e ainda existe muito mais a se investigar. Ainda queremos saber onde foi parar o dinheiro que vem para o Acre e some”, diz.

O deputado salientou, ainda, que o dinheiro precisa reaparecer e lamentou que o grande prejudicado pelo sumiço de verba pública seja o homem do campo.

“O dinheiro precisa reaparecer, voltar para os cofres públicos, pois quem mais sofre com a falta de estradas e ramais é o homem do campo. Eles não podem amargar a falta de condições porque sumiram com o dinheiro”, diz.

Gonzaga afirmou, ainda, que defende que o processo siga os devidos trâmites e não deseja qualquer tipo de condenação antecipada.

