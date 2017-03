Governador de Pando na Bolívia tenta ganhar créditos na liberação de pontes na fronteira

Da redação

O governo estadual de Pando, Luis Flores, onde tem como capital, o município de Cobija, através de sua assessoria, publicou em sua página do Facebook que, o episódio em que envolvia as pontes que ligam o Brasil à Bolívia chegou ao seu final, graças ao empenho do govenador pandino.

Graças ao seu empenho junto aos órgãos federais dos dois países, iniciou um processo junto ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e por seu intermédio, fez com que o juiz da Comarca de Brasiléia, Doutor Clovis Lodi, ordenasse o desbloqueio das duas pontes.

Completa ainda que, o gestor de Pando estará viajando à capital do Acre para se reunir com autoridades acreanas, e analisarem os prejuízos causados pelo bloqueio das duas pontes e que deem seguimentos aos acordos de livre trânsito internacional, uma vez que os familiares do brasileiro preso após um suposto sequestro praticado por policiais bolivianos, teriam cometido uma transgressão internacional bloqueando as pontes.

