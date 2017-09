Governador em exercício, Ney Amorim garante apoio para a Saúde e infraestrutura de Brasiléia

SECOM – Raylanderson Frota

Em busca de levar mais melhorias ao município de Brasiléia e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população, a prefeita Fernanda Hassem, cumpriu uma vasta agenda de visitas institucionais em Rio Branco.

Nesta terça-feira, 12, a prefeita viajou até a capital, Rio Branco, para cumprir compromissos institucionais nas principais secretarias e órgãos do Estado. Fernanda visitou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Departamento de Trânsito do Acre (DETRAN/AC) e o Gabinete do Governador, em exercício, Ney Amorim.

O objetivo das reuniões é formar parcerias com as instituições, podendo levar melhorias para o município de Brasileia.

Durante a conversa com o secretário de saúde, Gemil Junior, a prefeita, Fernanda Hassem, solicitou a ajuda do Estado para que possam realizar o transporte dos pacientes, de Brasiléia, que fazem hemodiálises no Hospital das Clinicas (HC) em Rio Branco.

“Solicitei ao secretário Gemil, que nos ajude a realizar o transporte dos nossos pacientes da nefrologia, para que possam dar continuidade ao seu tratamento que são realizados três vezes por semana. A prefeitura atualmente que está arcando com todo o gasto da viajem dos sete pacientes, da hemodiálise juntamente com os seis acompanhantes”, informou Fernanda Hassem.

Atualmente os pacientes que realizam hemodiálises em Rio Branco, são divididos em dois grupos. O primeiro grupo viaja nas segundas; quartas e sexta-feira e o segundo grupo viaja nas terças e quinta-feira e no sábado, ambos saem de Brasiléia às 5 da manhã e retornam às 8 da noite, tornando a viajem cansativa, pois a maioria é idosos.

Durante a visita ao DETRAN, em conversa com o Diretor Geral de Transito, Pedro Longo, Fernanda Hassem solicitou melhorias na sinalização na área urbana e na área rural, implantações de semáforos e melhor fiscalização, garantindo mais segurança no transito para os condutores quantos para os pedestres.

Em visita a Casa Civil, a prefeita Fernanda conversou com o Governador em exercício, Ney Amorim, agradeceu a parceria do Governo com a Prefeitura e também apresentou alguns projetos para realizar em Brasiléia.

Comentários