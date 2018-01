Governo abre licitação para gastar ainda mais com o “Lago do Amor”, mas falta atendimento em hospitais

O deputado estadual Nélson Sales (PP) denunciou nesta terça-feira (23) mais um gasto sem sentido do governo do Estado, pois está aberta mais uma licitação para gastar dinheiro no “Lago do Amor”, uma obra de urbanização de um antigo açude localizado próximo à entrada do condomínio onde mora o governador do Estado.

“Em momento onde as pessoas estão jogadas nos corredores dos hospitais do Estado, principalmente no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergências de Rio Branco [Huerb] e o hospital de Assis Brasil está às vésperas de uma interdição, o governo vai jogar mais dinheiro em uma obra sem sentido”, destacou Sales.

Conforme se verifica no “Aviso de Licitação Concorrência N° 002/2018-CPL01-SEOP), o processo se destina a “contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de complementação da obra de urbanização do entorno do Lago do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO, localizado na BR 364, no Município de Rio Branco – AC, solicitado por meio do Ofício nº 045/2018/GAB/SEOP”.

Dinheiro próprio e financiamento

Mas o deputado chamou a atenção para de onde virão os recursos para custear mais este desperdício, pois o Estado precisa registrar de onde vai tirar dinheiro para a obra.

A chamada para os empresários interessados revela que o dinheiro para pagar a obra virá das fontes orçamentárias 100 (recursos próprios) e 500 (operação de crédito). A fonte 500 revela serem contratos de empréstimo bancário, seja ele junto a bancos nacionais ou internacionais.

“O pior de tudo isso é que o governo consegue dinheiro para todo o tipo de obra, inclusive as desnecessárias, mas não consegue terminar a reforma do Huerb e deixar o hospital de Assis Brasil em condições. Também não tem dinheiro para equipar as polícias para combater a mortandade e a violência que estão destruindo a nossa paz”, reclamou o deputado.

Outras denúncias sobre a obra

Recentemente o deputado Nélson Sales já havia denunciado um aumento no valor da obra (https://folhadoacre.com.br/politica/governo-destina-mais-dinheiro-para-lago-amor-e-menos-para-seguranca-denuncia-deputado/). Poucos meses depois do início da obra, o contrato foi ampliado em R$ 325.225,97, com o valor da obra passando de R$ 2.349.759,52 para R$ 2.674.985,49.

A obra também foi alvo de denúncia da deputada estadual Eliane Sinhasique, dando conta de haver problemas no processo licitatório, principalmente na documentação apresentada pela empresa vencedora.

