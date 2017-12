Governo divulga calendário oficial para as matrículas nas escolas estaduais

Com um prazo total de 45 dias e contados a partir desta sexta-feira (15), o governo do Estado definiu, por intermédio da Instrução Normativa (IN) Nº 07, editada pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) as regras e datas para as matrículas na rede de ensino Estadual.

A IN n° 07 “estabelece normas, procedimentos e cronograma de matrículas nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Acre para o ano letivo de 2018 e dá outras providências”.

O sistema abre com a renovação das matrículas de alunos da própria escola durante quinze dias a partir desta sexta-feira (15). O Cadastro e envio de alunos que serão encaminhados das escolas municipais para as escolas estaduais e o cadastro e envio de alunos das escolas estaduais dentro da sua própria rede será de apenas dez dias a contar do primeiro dia útil de 2018.

A confirmação das matrículas dos alunos que foram encaminhados deverá acontecer entre 15/01 e 19/01/2018. A Matrícula para alunos novos terá apenas quatro dias para ser realizada: 22/01 a 26/01/2018.

Por sua vez a matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Programa Especial Poronga/Ensino Fundamental e do Programa Especial PEEM/ Ensino Médio vai de 15/01 a 16/02/2018.

