Governo divulga resultado dos aprovados no concurso para perito e médico legista da Polícia Civil

NANY DAMASCENO

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (26), as respostas aos recursos e o resultado final dos candidatos considerados Indicados na Investigação Criminal e Social, em cumprimento ao que estabelece o Parecer PGE/PA nº 061/2015, para o cargo de perito criminal e médico legista.

De acordo com a publicação, as respostas aos pedidos de revisão encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.funcab.org para consulta individualizada.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Concurso Público junto à Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC), por meio dos números (68) 3224-7010 / (68) 3224-0024 ou junto à Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA), por meio do número (68) 3215-4031, das 8h às 12h ou das 14h às 18h, ou por meio do correio eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.

