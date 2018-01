Governo divulga resultado preliminar dos exames médico e toxicológico do concurso da Polícia Civil

Os participantes que não forem citados na lista, podem consultar as razões da ausência no site oficial do Ibade

POR THALIS GUTIERRES

Nesta quarta-feira (3), o Governo do Estado divulgou por meio da edição diária do Diário Oficial o resultado preliminar dos exames médico e toxicológico do concurso para cargos de agende de polícia, escrivão, auxiliar de necropsia e delegado de Polícia Civil.

Os candidatos podem verificar a lista completa do edital no *link* e obter informações gerais referentes ao concurso por meio dos telefones (68) 3025-0735 ou (21) 3674-9190.

Os participantes que não forem citados na lista, podem consultar as razões da ausência no site oficial do Ibade e pedir a revisão do resultado preliminar.

