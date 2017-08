Governo do Acre alega crise, mas Casa Civil gasta mais de R$ 56 mil na compra de cortinas

Foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta quinta-feira (17) o Termo de Homologação do contrato celebrado entre o governo do Estado do Acre e a empresa S.F.C – ME que pede em sua licitação aquisição de cortinas para a Casa Civil. Segundo a planilha da Licitação que foi realizada na modalidade de Registro de Preços N° 338/2017, o valor total do processo é de R$ 56.560 mil reais.

O contrato foi assinado pela Chefe da Casa Civil, Márcia Regina, e foi registrada em 15 de agosto. Na planilha publicada no DOE, a Casa Civil pede 13 tipos diferentes de cortinas. O item de número 08 é o mais caro, pois pede apenas quatro cortinas pelo valor total de R$ 17.200 mil reais. Já o item 13 é mais barato, nele a Casa Civil pede duas persianas no valor de R$ 440 reais cada. O seu valor total chega a R$ 880 reais.

Na justificativa publicada no edital da licitação, a Casa Civil disse que o “presente fornecimento visa atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil e do Museu do Palácio Rio Branco, tendo em vista que as cortinas existentes estão com bastante tempo de uso e se encontram deterioradas, manchadas e não resistem mais a lavagens”.

Fonte: Folha do Acre

