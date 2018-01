Governo do Acre demite médico, professores e técnico por abandono de emprego

O que chamou atenção o fato de terem sido demitidos cinco professores e um médico, categorias onde normalmente o ingresso é mais difícil.

Com Regis Paiva

O que leva um servidor devidamente admitido no serviço público estadual a simplesmente abandonar o emprego? A pergunta é difícil e só pode ser respondida pelo próprio servidor ou, quem sabe, pelo governo do Estado do Acre que demitiu por este motivo e de uma só vez um médico, cinco professores e um servidor administrativo.

Mesmo afastado por motivo de férias e supostamente em um tour familiar pela Europa, o governador Tião Viana assinou os decretos de demissão, todos com data do dia primeiro de janeiro deste ano de 2018.

Pelo que se depreende da leitura dos decretos de demissão, todos publicados no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira (16), todos os procedimentos legais foram tomados e os demitidos teriam sido devidamente processados.

Apesar deste aspecto legal, chamou a atenção o fato de terem sido demitidos cinco professores e um médico, categorias onde normalmente o ingresso é mais difícil. Além disso, o fato de todos terem sido admitidos por abandono de emprego aponta para uma decepção para com o serviço público.

