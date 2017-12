Governo do Acre descumpre compromisso e demissões no Pró-Saúde continuam

O compromisso foi assumido na terça-feira passada (28), mas durou menos de uma semana

Apesar do compromisso de suspender as demissões dos funcionários concursados do Pró-Saúde, 50 novas notificações de demissão foram expedidas. O governo do Estado assumiu e divulgou o compromisso de suspender as demissões dos concursados até que uma solução definitiva fosse encontrada. O compromisso foi assumido na terça-feira passada (28), mas durou menos de uma semana.

“Quando soubemos das novas demissões, procuramos a diretoria do Pró-Saúde, que nos informou que elas vão continuar, porque o governo não oficializou a suspensão. Infelizmente o Governo do Estado não cumpriu o acordo”, lamentou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sintesac), Adailton Cruz.

Funcionários do Pró-Saúde estão na Assembleia Legislativa e se reuniram com os deputados e decidiram permanecer na casa para acompanhar os trabalhos. Eles querem que o projeto do deputado Raimundinho da Saúde (Podemos) seja votado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta terça-feira.

O projeto em questão transforma o Pró-Saúde em autarquia estadual. “Se passar na CCJ, não tenho dúvidas que será aprovado. Vários deputados da base já me procuraram para informar que vão votar a favor. Só precisamos apressar e efetivar a suspensão das demissões, pelo menos até a votação”, disse Raimundinho.

