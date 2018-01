Governo do Acre inicia pagamento de plantões da saúde

O Governo do Acre, iniciou nesta sexta-feira, 26, o pagamento dos plantões extras dos servidores das unidades de saúde do estado referentes ao mês de novembro.

Apesar dos salários e décimo terceiro terem sido rigorosamente saldados, houve atraso nos plantões extras.

“Esse fechamento de ano foi um momento muito difícil, como tivemos algumas mudanças no que diz respeito a parte de controle e de contas, houve essa pendência em relação ao pagamento dos plantões extras dos profissionais de saúde” explica Rui Arruda, Secretário de Saúde em exercício.

O valor dos plantões que está sendo pago nesta sexta-feira representa mais de 5 milhões de reais e é destinado a mais de 2,5 mil servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio.

“Em um momento de crise em todo o país, o governo do Acre fez um esforço financeiro muito grande para realizar o pagamento dos salários e do décimo terceiro. E como prometido, nós nos empenhamos e estamos realizando o pagamento dos plantões extras. É mais uma demonstração do compromisso que tem o nosso governo com o servidor público da saúde”, ressalta Arruda.

