Governo do Acre lança Plano Agrícola e Programa de Aquisição de alimentos em Brasiléia

O Governador Tião Viana esteve nesta sexta-feira, 26, na quadra do Bairro Ferreira Silva, em Brasiléia, lançando investimento de R$ 5.248.215,17 (Cinco milhões duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), recursos que serão investidos em diversas cadeias produtivas como: seringa, mel, piscicultura, castanha, fruticultura, hortaliças, pecuária leiteira e de corte, no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, nos Planos de Desenvolvimento Sustentável PDCs, mecanização e transporte da Produção.

O Plano Agrícola 2017, irá beneficiar diretamente 780 famílias, de agricultores, extrativistas, ribeirinhos e 21 entidades como: escolas, creches, hospital, e entidades sócio-assistenciais. O conjunto dessas ações irá proporcionar o aumento da renda familiar dos agricultores, extrativistas e ribeirinhos, com qualidade de vida e ainda garantir o uso sustentável dos recursos naturais consolidados.

No município de Brasiléia diversas comunidades serão contempladas, entre elas o Projeto Pão de Açúcar, Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro e diversas comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.

A Prefeita, Fernanda Hassem, anfitriã do evento em Brasiléia agradeceu ao Governador pelos investimentos.

“Isso mostra o empenho do Governador Tião Viana com o nosso município, são recursos que irão melhorar a nossa produção agrícola, a renda das famílias e aquecer a economia de Brasiléia. Com o PAA nossas escolas vão ter um reforço na merenda escolar, com produtos oriundos da agricultura familiar, o que ajuda na alimentação das nossas crianças”, destacou.

“Hoje o Governador faz um ato muito bonito e importante junto com a Prefeita Fernanda Hassem, são investimentos para apoiar a produção da agricultura familiar, extrativistas, agroindústria, ajuda para quem planta, colhe e coloca alimentos nas nossas mesas, em um momento de maior crise, o Governador está investindo para que a população tenha ânimo e esperança”, disse o Senador Jorge Viana.

As ações fazem parte da política de Estado para o desenvolvimento sustentável que prevê o bem-estar da população com elevação da renda e preservando os recursos naturais.

O Governador Tião Viana disse que tem um grande respeito por Brasiléia.

“É uma evolução o que está acontecendo no Alto Acre, e aqui em Brasiléia temos indústria, tem grandes investimentos, e nós precisamos consolidar esta qualidade da nossa produção e ter uma diversificação dos nossos produtos. Estes investimentos irão ajudar a produção agrícola do nosso Estado, e vamos colher os resultados lá na frente com a Prefeitura e produtores” finalizou.

O Produtor, Juarez Coelho, do Polo Agroflorestal de Brasiléia disse que é um momento importante.

“O Governador Tião Viana tem assegurado os recursos do PAA para os produtores, o que garante a venda dos nossos produtos para as escolas, nós só temos que agradecer pelos investimentos do Governo”, disse.

Comentários