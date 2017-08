Governo do Acre pagou mais de R$ 60 mil em diárias para cinco secretários que viajaram para os Estados Unidos

Está no portal de transparência. O governo do Acre desembolsou mais de R$ 60 mil, no mês de dezembro de 2016, em diárias para cinco servidores da equipe do governador Sebastião Viana (PT), que passaram 25 dias no Estado do Colorado, nos Estados Unidos, para falar das boas práticas ambientais da administração petista. O número de integrantes da comitiva governamental não foi informado pelo Estado.

O governo pagou diárias para cinco servidores que participaram da viagem oficial para o Estados Unidos. Cada um deles recebeu o no valor de R$ 12.190,88 – totalizando mais de 60 mil – para “deslocamento à Boukder, no Colorado – USA, de 06 a 23 de janeiro de 2017 – para participar do encontro para apresentar as boas práticas socioambientais que contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas”.

Entre os afortunados assessores do primeiro escalão da administração do governador petista Sebastião Viana, a secretária de comunicação, Andrea Zílio – a chefe da Casa Civil, Márcia Regina – o secretário adjunto de Meio Ambiente, João Paulo Mastrangelo – a a secretária de Estado de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho e o Secretaria de Estado de Planejamento, Marcio Verissimo Carvalho Dantas.

Na época o governo informou que a viagem seria um convite da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, um coletivo de governantes que estuda e propõe melhorias para o meio ambiente. Os recursos para a viagem. O Palácio Rio Branco negou que a viagem estivesse sendo custeada com recursos próprios do Estado, mas através de parceria com bancos internacionais que estariam bancando.

Também foi levantada a possibilidade de o governador viajar para para aprimorar o inglês, mas Sebastião justificou quer o périplo em USA era pelo “pioneirismo do Acre na política de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal com Benefícios Socioambientais (REDD+)” e que “o estado tem um reconhecimento internacional na aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável”.

No comprovante de detalhamento de pagamento consta que os cinco servidores da comitiva do governo do Acre tiveram direito a cinco diárias – “Conta financeira 2713000522 – Contrato BIRD 8442-BR – acordo de”. O valor de mais de R$ 12 mil dividido por cinco daria mais de R$ 2,4 mil por diária, valor superior ao salário da maioria dos servidores públicos do quadro efetivo do Estado do Acre.

Fonte: ac24horas.com

