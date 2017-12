Governo do Acre protesta comerciantes do Alto Acre por ICMs e deputado reage: “estão acabando de matar”

Por Dora Monteiro

O deputado Antônio Pedro disse, em sessão na Assembléia Legislativa, na manhã desta quarta-feira, que grande parte dos comerciantes de Epitaciolândia, Xapuri e Brasiléia estão sendo protestados, em cartório, pelo Governo do Acre.

O motivo do protesto é o não cumprimento de acordos para pagar IMCS. Na opinião do deputado, a Secretaria de Fazendo age com extrema injustiça, sobretudo ao saber que “aqueles comerciantes passaram sérias dificuldades nas últimas enchentes”.

O deputado cobrou bom senso da parte da Casa Civil e esclareceu que os empresários estão prejudicados, com suas empresas negativadas, sem poder fazer transações comerciais e bancárias. “Essas empresas quase faliram. O goverso e sua postura de ditador está acabando de matar”, irritou-se Antônio Pedro.

Comentários