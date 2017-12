Governo do Acre vai investir mais de R$ 6 milhões para colocar radares novos na capital e interior

Do ac24horas.com

Os condutores já podem ir se preparando para as multas geradas por radar eletrônico nas principais avenidas e rodovias estaduais. Os investimentos do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para multar quem exceder os limites de velocidade será de quase R$ 6,3 milhões para a contratação do Consórcio Rio Branco Seguros, constituído pelas empresas Fotossensores Tecnologia Eletrônica, do estado do Ceará e Focalle Engenharia Viária-Ltda de Santa Catarina, que farão a prestação de serviços por meio de sistema integrado de monitoramento eletrônico de veículos com autuação de trânsito e fornecimento de equipamentos de fiscalização de excesso de velocidade.

Os principais radares instalados em Rio Branco, por exemplo, dentro da cidade como na avenidas Ceará, Getúlio Vargas e Jarbas passarinho estão atualmente funcionando, outros que estão instalados em pontos mais distantes da cidade já sofreram avarias de vândalos e outros não estão funcionando.

O certo é que novos radares não serão colocados a não ser que a engenharia de trânsito identifique a necessidade, informou a assessoria do Detran. Mas no diário oficial desta terça-feira (19), a homologação que autoriza a contratação do serviço integrado de monitoramento eletrônico de veículos com uso de Radar Fixo, utilizando tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres/OCR, recurso de Leitura Automática de Placas, conhecido como LAP se encontra orçado em exatos R$ 6.249.999,84 que sairá do bolso do contribuinte.

A assessoria do Detran, ao ser questionada sobre o número de radares que estão a disposição atualmente, não soube informar por dificuldades com as informações no setor de engenharia do Detran, mas confirmou que a contratação do Consórcio de Empresas é para os radares existentes atualmente.

Em nota encaminhada a reportagem, a assessoria do Detran disse que a homologação da Ata de Registro de preços tem o objetivo realmente da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de monitoramento eletrônico, e que irá atender as necessidades do Detran-Acre.

Ainda segundo a nota, a justificativa é que se torna imprescindível que os equipamentos eletrônicos existentes no estado tenham manutenção periódica para aferição e reposição de peças.

A assessoria explica ainda, que todos os equipamentos eletrônicos instalados pelo Detran estão em pontos estratégicos, com grande incidência de acidentes fatais por excesso de velocidade e que a Coordenação de Engenharia e Estatística já realizou estudos que comprovaram a redução de acidentes nos pontos de instalações dos radares.

Ao final, a nota diz que o Detran não vai instalar novos radares, a não ser que seja constatado pela Coordenação de Engenharia e Estatística a necessidade de instalação em novos pontos. Ficando o departamento na responsabilidade de fazer a divulgação com antecedência e estipular o período de adaptação aos condutores.