Governo do Estado do Acre anuncia concursos públicos para 2018; saiba mais

O Governo do Acre divulgou a relação de concursos públicos em andamento e ainda a previsão de certames para 2018. Neste ano, a proposta é fortalecer ainda mais a Segurança Pública no Estado, selecionando profissionais para as polícias Militar e Civil.

Só para o Corpo de Bombeiros, o governo pretende contratar mais 100 novos combatentes. Isso vai reforçar e muito o setor. Basta apenas contratar a empresa que vai realizar as provas. Estão previstos ainda concursos para a Secretaria da Fazenda (Sefaz), com oferta de 144 vagas para diversos cargos.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também têm previsão de concursos para cargos administrativos. As vagas, até o momento, ainda não foram definidas, e não há datas para que seja divulgados os editais do concurso.

Concursos a vencer em 2018

Na Secretaria de Educação, a expectativa é de que até o vencimento do último concurso, no dia 18 de janeiro, 221 aprovados sejam chamados, em um investimento financeiro mensal de R$ 283.261.69 e anual de R$ 3.339.140,27.

Já na Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), existem dois concursos em aberto realizados em 2013 e 2014, cujos vencimentos são em 10/02/2018 e 02/07/2018, respectivamente.

Referente ao concurso de 2013, 200 novos servidores aprovados devem ser chamados. A convocação deve causar um impacto financeiro mensal de R$ 942.019,71 e anual de R$ 11.304.236,49.

Já no certame realizado em 2014, 271 vagas serão chamadas, gerando um impacto financeiro mensal de R$ 1.014.919,70 e R$ 12.179.036,40 anualmente.

Em andamento

PMAC – Soldado combatente e músico

Vagas ofertadas: 250

Fase atual: Investigação criminal e social/ Previsão de Conclusão da fase: Indefinido

Próximos atos: Homologação do Resultado Final do Concurso e Convocação para Matrícula no Curso de Formação

Polícia Civil: Auxiliar de Necropsia/ Agente/ Escrivão/ Delegado

Vagas ofertadas: 250

Fase atual: Exames médicos – Data de entrega dos exames: de 18 a 22 de dezembro de 2017/ Previsão de conclusão da fase: 10/01/2018

Próximos atos: Convocação para investigação criminal e social, Convocação para Matricula no Curso de Formação, Homologação do Resultado Final do concurso e Nomeação e Posse

